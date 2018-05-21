18 мая у стен посольства Украины в России состоялась акция протеста против жестокого обращения с журналистами на Украине и в защиту свободы слова в этой многострадальный стране. Свежим поводом стал арест в Киеве нашего друга и коллеги, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

18 мая у стен посольства Украины в России состоялась акция протеста против жестокого обращения с журналистами на Украине и в защиту свободы слова в этой многострадальный стране. Свежим поводом стал арест в Киеве нашего друга и коллеги, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и разгром всей редакции. По этому делу Служба безопасности Украины (СБУ) уже допросила десятки киевских журналистов."Мы пришли на митинг, потому что наш коллега, товарищ и друг Кирилл Вышинский попал в беду, он находится в опасности, в тюрьме, ему грозит очень серьезный срок. И срок этот ему грозит за то, что он выполнял свою работу, работу журналиста", — заявил Эрнест Мацкявичюс, ведущий программы "Вести"."Я здесь потому, что с Кириллом Вышинским мы работали 4 года назад как раз на Майдане, когда и осуществлялся государственный переворот. И уже тогда было понятно, как приходящая власть относится к самим законам. Государственный переворот, понятно, но мы даже тогда не могли подумать, что через 4 года будет твориться такое, как в 1937 году! Людей просто из собственных квартир вытаскивают, суют в воронки и потом в застенки", — возмущен ведущий "Вестей" Евгений Рожков."Я работал с Кириллом и пришел высказать ему слова поддержки. Ему сейчас тяжелее всего. Тяжело его близким. На него оказывается беспрецедентное давление. Я считаю, что требования свободы Кириллу Вышинскому должно быть бессрочным до тех пор, пока его не выпустят из тюрьмы", — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко."Почему сейчас молчит Европа?! Потому что поддерживает Украину, это же очевидно. И она поддерживает не те ценности, которые она же сама пропагандирует все эти годы и нас им учит, а потому что она поддерживает конкретно Украину", — уверена Маргарита Симоньян, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня".Абсурдность процесса — в том, что журналисту Кириллу Вышинскому "шьют" статью "госизмена" — до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Да, это европейская практика, но с одной лишь оговоркой: времен средневековой инквизиции, когда человеку вдруг предъявляли абсурдное обвинение, а потом пытали и уничтожали.Сейчас пытка для Кирилла Вышинского — содержание в херсонской тюрьме и дело о госизмене, а уничтожение — грозящий дикий срок — с лишением квартиры, машины и всего остального, что может быть у вполне успешного человека к его годам.Хорошая новость — в том, что Кирилл Вышинский присутствия духа не теряет, держится мужественно и на суде по избранию меры пресечения говорит с ироничной полуулыбкой: "Я расписался рядом с их подписями под статьей, в которой было сказано, что я не имею права, как и те, кто еще расписывается дальше, разглашать какие-либо данные следственных действий. А уже в момент окончания этих следственных действий в моей квартире появились фото в Интернете, которые широко тиражировались. У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в Интернет. В моем помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации".Кирилла Вышинского я лично знаю лет 20. Он всегда был патриотом Украины, там же родился и получил образование. Закончил филологический факультет университета. Блестяще говорит на украинском. В прошлом году Кириллу исполнилось 50 лет. Ничем иным, кроме журналистики, никогда профессионально не занимался. Исповедовал взвешенный, точный стиль — с уважением к фактам и культурной традиции Украины. Интернет-портал РИА Новости Украина, где Вышинский был главным редактором, работал подчеркнуто корректно и входил в "тридцатку" самых популярных в стране."Мне кажется совершенно абсурдным утверждение о том, что мы в своей работе не руководствовались профессиональными стандартами. Еще раз повторюсь, в стране, в которой кипит общественно-политическая жизнь, огромное количество СМИ, где существуют несколько сайтов, которые занимаются только тем, что следят за соблюдением профессиональных стандартов, два замечания за 4 года на фоне всего того, что сказал прокурор, честно говоря, у меня даже вызывают чувство возмущения его слова, поскольку его обвинения просто беспочвенны", — отметил Вышинский. И еще из зала суда: "Я женат и люблю свою жену. Это важно для меня и, наверное для, дела".Жене Кирилла Ирине Вышинской, гражданке России, до сих пор не дали возможности навестить мужа. Поддерживать его она старается хотя бы на расстоянии. "Никакой вины нет. Человек исполнял свой прямой долг — долг журналиста. И он ни в чем не виновен", — уверена Ирина.Кстати, в дни госпереворота Кирилл Вышинский вел репортажи для "Вестей" и "Вестей недели" прокопченный дымом горящих автопокрышек и даже под пулями.Случившееся сейчас — подтверждение того, что режим Порошенко, пришедший к власти в результате кровавого госпереворота, несовместим с честной профессиональной журналистикой. Если так, то медиаполе в стране должно быть жестко "зачищено", особенно в канун президентских выборов в стране.Преследование журналиста Кирилла Вышинского с криками о госизмене означает, что СБУ, по сути, нечего сказать. Деньги? Жалкие по сравнению с наличностью, которой ворочает, например, министр МВД Аваков. Если бы выстилать ими поверхность, то его крупные купюры покрыли бы чуть ли не всю территорию Украины.Да, но ведь это деньги из России? Ну, и что? Все крупные российские СМИ отправляют деньги иностранным информационным агентствам, например, американскому АР или китайскому "Синьхуа". Это нормально. Дел о госизмене там что-то не возбуждают.Еще цепляются за двойное гражданство, мол, два паспорта — украинский и российский. Но, позвольте, лишь депутатов Верховной Рады нынешнего состава — с двойным, тройным и даже пятерным гражданством — не менее 150 человек. Эти данные прошлой весной огласил лидер Радикальной партии Украины и сам депутат Олег Ляшко. Так что, вязать их всех за госизмену? СБУ не торопится. Да и в правительстве Украины двойное гражданство не редкость.Помните министра финансов Наталью Яресько? Украинский паспорт получила, а от американского не отказалась. Действующий министр здравоохранения Ульяна Супрун — тоже с американским паспортом. Есть и украинский. Для порядка. Ульяну Супрун пока за госизмену не "повязали". Это обычная практика.СБУ говорит о российских наградах Вышинского. Но даже у олигарха-президента Порошенко — иностранные ордена. И что? Да, одна деталь. Российских наград у Порошенко нет. Россию он законодательно определил как страну-агрессор. Но это авторское изобретение, не связанное с реальностью. Как раз оно-то и вводит Украину в поле абсурда и нищеты.Впрочем, вернемся к Кириллу Вывшинскому. Есть ли хоть какая-то надежда на скорое и благоприятное разрешение дела в данном конкретном случае? Люди, говорящие об этом, как-то надеются на скорый обмен, скажем, на отбывающего в России срок за терроризм украинского режиссера Сенцова. Хочется верить. Но вопрос все же не так прост.Вот, например, соображение адвоката Кирилла Вышинского — Андрея Доманского: "Для того чтобы осуществить обмен по тем процедурам, как была обменена Надежда Савченко, то лицо должно полностью признать свою вину, чего и добивается сторона обвинения, чтобы Кирилл признал свою вину. Тем самым это будет основание потом преследовать других журналистов, которые тем или иным образом работали, можно связать СМИ, работающих с российскими журналистам. Не думаю, что сейчас стоит вопрос о таком обмене".Ключевые слова — "о таком обмене". И еще одна деталь. Савченко вернулась в Киев лишь после приговора в России. Сколько пройдет времени до суда над Кириллом, пока не берется сказать никто. Сроки будет диктовать политическая целесообразность в избирательной кампании Порошенко, так как он сам ее видит. Пока так. Однако пути освобождения, конечно же, искать надо.В любом случае, дело Кирилла Вышинского — пример жесткой репрессии против свободы слова и журналистов, продолжение линии киевского режима после госпереворота. Еще примеры?Не далее как в феврале главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва был вынужден просить политического убежища в Австрии из-за череды сфабрикованных дел на Украине. Ранее редакции его изданий неоднократно громили националисты.Журналист Василий Муравицкий в августе прошлого года был арестован СБУ в роддоме на глазах у жены, кормившей только что появившегося на свет ребенка. Не понравились тексты Муравицкого и издания, что их публикуют. Сейчас идет суд по обвинению в госизмене. Грозит до 15 лет с конфискацией.Годом ранее журналист Павел Шеремет взорван в собственном автомобиле по пути на работу. Убийцы до сих пор не найдены. Заказчики неизвестны. В прессе — лишь догадки о том, что взрыв -дело рук националистов.Чуть ранее журналиста Савика Шустера лишают права работать на Украине. Ранее он вел популярные на различных телеканалах программы — "Свобода слова" и "Свобода с Савиком Шустером". Теперь ни свободы слова, ни свободы.Весной 2015 года у своего дома в Киеве застрелен ярчайший журналист, публицист и писатель Олесь Бузина, наверное, самая сильная фигура среди своих современников на Украине. Националисты ликовали. Подозреваемых в убийстве отбили из тюрьмы. На выходе качали. Преступление до сих пор остается безнаказанным.Журналистам запрещают въезд на Украину. Журналистов с Украины депортируют. Против журналистов там вводят санкции. Журналистов националисты откровенно запугивают. Против журналистов на Украине устраивают провокации. Случаи исчисляются не то что сотнями — тысячами. Под репрессии попадают как отдельные профессионалы, так и целые редакции.Со стороны России такая практика осуждается на самом высоком уровне. По аресту Кирилла Вышинского высказался президент России Владимир Путин. "Что касается задержания журналистов, это вообще беспрецедентная вещь! Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел", — отметил глава государства.Тем временем в США официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт высказалась в том смысле, что в Вашингтоне с пониманием относятся к озабоченностям Киева агрессивной российской пропагандой. "Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой", — сказала она.Нормально?! Но ведь это карт-бланш на расправы над журналистами! МИД Франции вслух отказался комментировать задержание журналиста Вышинского в Киеве. Откровенно отреагировал Юлиан Репке — интернет-редактор газеты Bild: "У РИА Новости нет журналистов, а лишь солдаты информационной войны".Вот так. То есть, когда журналисты против России, то они практикуют свободу слова. Когда не нравится, что журналисты пишут о России, то и не журналисты они вовсе, а солдаты грубой российской пропаганды. Вы спросите: "До такой степени?" Да, до такой степени?!Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть