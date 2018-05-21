По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 108 человек...

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения 19 мая с 20.00 до 20 мая 9.00 текущего года на территории города Москвы было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 108 человек, из них 51 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 8 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Проведение подобных профилактических мероприятий помогает не только выявить водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, предупредить беду на дороге, но и повысить ответственность участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81