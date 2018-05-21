Парень орал и бил беременную невесту по пояснице. Он и слышать не хотел о продолжении рода.

Парень орал и бил беременную невесту по пояснице. Он и слышать не хотел о продолжении рода.Слава Богу, что писатель и актер Василий Шукшин не дожил до дня, когда его внук проявит себя зверем и до полусмерти изобьет мать своего ребенка. Андрей Малахов, который узнал подробности при подготовке к программе "Прямой эфир", в ужасе от этой истории."Жительница Барнаула, 19-летняя Фрея Зилберг, познакомилась со своим ровесником, москвичом Марком Касаткиным, в Интернете, – рассказал телеведущий. – Они сначала переписывались, потом съехались. Роман разгорался, они были счастливы. Но все рухнуло в тот момент, когда девушка сообщила, что беременна"."Макар ужасно изменился! Таскал меня по полу, бил по пояснице. Орал, кричал, что хочет, чтобы этот ребенок сдох", – приводит Малахов слова Фреи. В какой-то момент она не выдержала и написала заявление в полицию – мол, жених занимается не только рукоприкладством, но и торгует наркотиками. После этого Макар пропал, сменив все номера, а его мама, актриса Мария Шушкина, на звонки не отвечала и, судя по всему, не то что о внуке, даже о существовании Фреии слышать не хотела.Единственным человеком, который откликнулся, стала сестра потенциальной свекрови. "Если бы был жив папа, – вздыхает Ольга Шукшина, – он бы принял всех. Василий Макарович не допустил бы, чтобы его правнука не признали".Единственное, чего сегодня Фря хочет от династии Шукшиных – эмоциональной, семейной поддержки. "Когда я пойду работать, трудностей приходится прибавится, и если они помогут мне с няней, буду очень благодарна. Но даже если Макар и Мария Васильевна останутся равнодушными к судьбе своего сына и внука, я всегда буду рядом, малыш сможет на меня положиться", – цитирует Фрею .