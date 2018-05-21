США хотели изолировать Иран, но в итоге сами оказались в изоляции. Такое мнение высказал президент исламской республики Хассан Роухани. Он отметил, что все крупные страны мира, в том числе, Россия и Китай, осудили решение Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе, и поддержали Иран.

США хотели изолировать Иран, но в итоге сами оказались в изоляции. Такое мнение высказал президент исламской республики Хассан Роухани. Он отметил, что все крупные страны мира, в том числе, Россия и Китай, осудили решение Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе, и поддержали Иран. Роухани отметил, что Тегеран продолжит выполнять условия сделки, несмотря на действия Вашингтона, сообщает телеканал "Россия 24".