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<a href="http://33live.ru/novosti/21-05-2018-tennisistka-rybakina-proshla-vo-vtoroj-krug-turnira-v-strasburge.html" target="_blank">Теннисистка Рыбакина прошла во второй круг турнира в Страсбурге</a> - Российская теннисистка Елена Рыбакина сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире, который в эти дни проходит во французском Страсбурге. Россиянка обыграла в двух партиях Андреу Гамис из Венесуэлы со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась ровно один час.