Двадцать тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту только за первые сутки его работы, в том числе, машина корреспондента ВГТРК в Крыму Ольги Армяковой. Она более двух лет детально и интересно рассказывала о стройке века. Отличный финал большой работы — эксклюзивное интервью с президентом.

Двадцать тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту только за первые сутки его работы, в том числе машина корреспондента ВГТРК в Крыму Ольги Армяковой. Она более двух лет детально и интересно рассказывала о стройке века. Отличный финал большой работы — эксклюзивное интервью с президентом.- Вы буквально промчались по мосту. Как покрытие? Гладкое, ровное, все ли удобно?- Все удобно, шикарно, долговечно, я надеюсь. Это очень хорошая современная асфальтобетонная смесь, ровная. Думаю, что людям понравится, — отмечает Владимир Путин.Столь стремительного появления Владимира Путина на крымском берегу, на том самом 19-м километре, не ожидала даже съемочная группа ВГТРК, которая в тот момент работала в прямом эфире. Первые эмоции и впечатления от поездки — в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Президент не скрывает: работой доволен, ведь дорога на полуостров еще никогда не была такой быстрой и комфортной. Но стройка века, тем не менее, продолжается. Впереди — открытие железнодорожного движения.Крымский мост еще задолго до своего открытия стал главным символом единения. Даже название для него выбрали всей страной. Ведь это и правда долгожданное чудо, что многие считали невозможным. И вот он, красавец, Крымский мост, что навсегда соединил два берега одной страны.Строители сделали, кажется, невозможное в рекордные, просто немыслимые, сроки! Два года и три месяца — 19 километров. И это расстояние колонна "КамАЗов" преодолевает всего за 15 минут. С ветерком через Керченский пролив с Владимиром Путиным промчались и те, кто своими руками создавал историю. В одной машине с президентом — одни из главных героев грандиозной стройки."Президент говорит: с какой скоростью ехать?" Мы говорим: 50. "Мне сказали 60". А в итоге он поехал 75", — рассказал Александр Островский, генеральный директор ООО "СГМ-Мост".- Пытались его остановить немножко?- Пытались, но он говорит: "Не надо, я уверенно сижу и чувствую".- Сами не волновались?- Нет. То, что построено силами этих людей, настолько надежно и практично, что люди будут вспоминать не одно поколение об этом сооружении.- Расскажите, о чем говорили с президентом? О чем он спрашивал и как реагировал на всю эту красоту?- Спрашивал абсолютно обо всем. Мы даже успели поговорить о том, что у меня ребенок родился. Он очень уверенно ехал, лихо рванул, настолько уверенно, что я бы спокойно и по второму кругу с ним проехал, — сказал один из строителей моста.По идеально ровному и гладкому асфальту многотонные грузовики летели, словно легкие гоночные автомобили. За движением колонны даже не всегда успевали следить десятки камер, что транслировали происходящее в прямом эфире.Тот самый "КамАЗ", за рулем которого ехал Владимир Путин все 19 километров через Керченский пролив. Давайте заглянем в кабину. Она самая обычная, как и у всех автомобилей такого класса.Чтобы движение было комфортным и — главное — безопасным, за дорожной ситуацией на Крымском мосту круглосуточно наблюдают сотни видеокамер и десятки самых разных датчиков.Если сердце моста — судоходные арки, то главный пункт управления — самый настоящий мозговой центр. На экранах — информация о загруженности дорог, скорости движения, даже о погодных условиях. Это самая современная система мониторинга.Искусственный интеллект предупредит о гололеде или усиливающемся ветре. Но — главное — подскажет диспетчеру, как решить возникшую проблему. Именно здесь, в центре управления, отсчитывали последние секунды до старта. Событие, что уже в истории, открытие движения через Керченский пролив.Тот самый, долгожданный момент — машины начинают движение по автоподходам. Крымский мост еще впереди. Этого дня здесь ждали с особыми чувствами. А как иначе?! Многие от волнения не спали всю ночь, готовились к путешествию.Чтобы своими глазами увидеть и убедиться, что Крымский мост действительно существует, журналист Коул приехал из Австрии, ведь в западных СМИ грандиозную стройку до сих пор считают вымыслом."Я смотрел европейские новости об открытии моста. И все в один голос говорили, что это никому не нужно, что это очень дорого, что это незаконно, много других неприятных негативных вещей. Но это не так. Я считаю, что мост — это что-то невероятное", — признался журналист.Невероятным, а скорее, невозможным и даже фантастическим проект Крымского моста называли самые разные псевдоэксперты. Но теперь проехать по нему может каждый, причем абсолютно бесплатно.С первыми лучами солнца начинаем движение с одного берега на другой. На часах — 5:30 утра. Мы едем в Краснодарский край. Не спеша, соблюдая правила дорожного движения, ведь максимально разрешенная скорость — 90 километров в час.Гордость Крымского моста и его главное украшение — белоснежная арка. Мы проезжаем под ее белоснежными сводами впервые. Нужно обязательно загадать желание. Это новая традиция Крымского моста.Здесь между двух морей на рассвете и встретились два берега. Необыкновенный и красивый момент, что бывает только раз в жизни!"Раньше ездили в Крым два часа. Гордость за страну. Никто не думал, что получился так быстро. Телевизор смотрели, видели, как Украина не верит в этот мост, что Россия не сможет. Россия все может! Сделала мост. И мы проверили. Пусть приедут и посмотрят, Россия принимает всех. Очень круто! Гордость за страну, за то, что все получилось!" – говорят местные жители.Все действительно получилось. И в этом нет уже никаких сомнений. Да и не было никогда. Кадры ускоренной съемки, что лучше любых цифр и слов дают понять, какая это большая работа. Двадцать семь месяцев за 200 секунд — все этапы строительства, начиная с первых шагов, точнее с первых свай, что погружали на рекордную глубину — более ста метров — сквозь толстый слой ила.Беспрецедентная морская операция, аналогов которой не существует. Сборка и установка судоходных арок. И первые метры асфальта. Стройка века не утихала, не умолкала, не останавливалась ни на минуту. Суровая керченская погода то и дело испытывала на прочность. В таких тяжелейших условиях в России не строил еще никто и никогда."Крымчане очень ждали этот мост. Наверное, это та третья сила, которая посылала нам энергию для того, чтобы мы делали еще больше. Работала единая команда, как в спорте. Это был вызов на самом деле. Потому что у многих это связано с определенными санкциями. Я-то ладно, уже под санкциями, а другие могли попасть под эти санкции. Они все-таки выбрали честь и совесть, поэтому это состоялось", — отметил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.Автодорожная часть Крымского моста, что возводили всей огромной страной, готова. Мечту многих поколений — соединить таманский берег и крымский — удалось осуществить всего за 816 дней. И все это время за главными событиями на стройке века следила съемочная группа ВГТРК.Полуостров теперь надежно связан с материком. Сорок тысяч автомобилей в сутки. Цифры фантастические! Ведь даже в период пиковых нагрузок паромы перевозят в четыре раза меньше.Накопительная стоянка Керченской паромной переправы. Ни людей, ни машин. Даже у билетных касс — абсолютная пустота. Такое здесь, пожалуй, впервые за последние четыре года. В очереди на паром одиноко стоят грузовики. Они теперь в приоритете. Но все равно ждут у моря погоды. Ветер или туман — и переправа закрыта. Но сейчас это единственный для большегрузов способ добраться в Крым.Для грузовиков движение по мосту откроют уже этой осенью. Могли бы и раньше, но накануне курортного сезона решили избежать возможных заторов, ведь транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост, но еще и десятки новых дорог. Со стороны Краснодарского края – 40-километровый автоподход. В Крыму этот отрезок — почти 9 километров. А еще многоуровневые развязки в объезд городских пробок, чтобы с Крымского моста — сразу на большую дорогу.Увеличить ее пропускную способность удастся лишь после строительства федеральной трассы "Таврида". Она станет ключевой магистр лью полуострова и пройдет через весь Крым по самому быстрому и оптимальному маршруту, соединив Керчь с Симферополем и Севастополем. К концу этого года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020-м — уже по четырем. Тогда "Таврида" заработает на полную мощность.Самый протяженный не только в России, но и в Европе. Мост, который выдержит даже девятибалльное землетрясение. Дорога, что вопреки и абсолютно точно на века соединяет два берега одной страны, чтобы продукты в магазинах полуострова стали дешевле, а у местных производителей не было отбоя от заказов. А главное, чтобы у каждого из нас на один повод для гордости было больше. Крымский мост — как доказательство: Россия по-прежнему способна удивлять мир!