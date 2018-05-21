Слухи о романтических отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова подтвердились. Парочку засняли в одном из столичных кафе, где телеведущая открыто флиртовала с певцом.

Слухи о романтических отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова подтвердились. Парочку засняли в одном из столичных кафе, где телеведущая открыто флиртовала с певцом.Как компетентно сообщает портал Super, Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются. Сладкую парочку сняли в популярной сети ресторанов быстрого питания. Влад и Регина стояли возле стойки, причем знаменитости не пытались прятаться от публики.Облаченные в спортивные костюмы знаменитости одаривали друг друга недвусмысленными знаками внимания. К примеру, Влад и Регина обменялись мимолетным поцелуем, а потом счастливая телеведущая призывно покрутила перед певцом бедрами.Пользователи Сети немедленно отреагировали на публичные ласки знаменитостей. "Класс!!! Рада за них!!! Клевая пара!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Обожаю Регину, она такая настоящая!", "Я рада за них!!!!", "Очень подходят 💕💕 обожаю эту парочку 💕видно что любят друг друга", "Классная пара! Дай бог им счастья и любви♥️!!!", "Котики❤️", "Шалунишки!))" – рассыпались в комплиментах фанаты.Отметим, что слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова муссировались на протяжении нескольких месяцев. Так, в феврале на своей официальной страничке в Instagram певец опубликовал фотографии, сделанные в Сибири, на которых запечатлен вместе с телеведущей.Недавно Влад Топалов оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В недавнем интервью певец отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием. "Я ненавидел ее собак", – сказал Влад, объяснив, что они были невоспитанные и ходили в туалет по всему дому. Было много ссор и по другим поводам. В итоге негативных моментов стало больше позитивных, и Топалов принял решение подать на развод.