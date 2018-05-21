Точными ударами в составе черно-белых отметились форварды Дмитрий Агапцев и Алексей Баев.

Футболисты владимирского "Торпедо" победно завершили заключительный домашний поединок текущего сезона. Со счетом 2:1 был обыгран смоленский ЦРФСО. Точными ударами в составе черно-белых отметились форварды Дмитрий Агапцев и Алексей Баев. Таким образом, на данный момент «Торпедо» занимает 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды 36 очков. Следующий матч пройдет 27 мая. Соперником наших футболистов выступит питерское «Динамо».