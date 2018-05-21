Численность населения Украины продолжает быстро сокращаться. По данным экспертов ООН, к 2050 году в стране будет зафиксирован самый низкий показатель за всю историю республики.

Численность населения Украины продолжает быстро сокращаться. По данным экспертов ООН, к 2050 году в стране будет зафиксирован самый низкий показатель за всю историю республики.Только за прошлый год население Украины сократилось на 198 тысяч человек. Страна занимает одно из последних мест в Европе по демографическим показателям. По данным украинского Госстата, по состоянию на 1 января 2018 года на Украине проживало 42,3 миллиона граждан. При этом число умерших существенно превышает число новорожденных – 100 к 63.Старан уже сегодня занимает последнее место в Европе по основным демографическим показателям – продолжительность жизни, доля трудоспособного населения и рождаемость. По прогнозам экспертов Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться.Специалисты подсчитали, что, если ситуация не изменится, то к 2050 году на Украине останется чуть более 36 миллионов человек. Это наименьшее число граждан с 1950 года, когда население республики составляло 37,3 миллиона человек. А больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году – 51,5 миллиона человек.Значительное снижение численности прогнозируется уже к 2020 году – до 43 миллионов. С 1993 года население Украины сокращалось быстрыми темпами. За период до 2016 года оно уменьшилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек. Эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.