Министра инфраструктуры Украины оскорбили в прямом эфире. Телеведущая назвала Владимира Омеляна грязным и вонючим.

Министра инфраструктуры Украины оскорбили в прямом эфире. Телеведущая назвала Владимира Омеляна "грязным и вонючим".Слова телеведущей, в общем-то, относились к Николаевскому железнодорожному вокзалу. Его незавидное состояние как раз и привлекло внимание чиновника во время инспекционной поездки по украинским регионам.Однако диктор прочла текст, судя по всему, с суфлера, не разобравшись в смысле новости. "Грязный и вонючий", – Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала", – сказала в эфире ведущая без пауз и без интонации."Ну разве можно не согласиться с ведущей?", – задает риторический вопрос опубликовавший видео в соцсети Facebook Александр Волков.На днях министр инфраструктуры Украины отметился своими выкладками по поводу убытков, которые понесла Украина от открытия Крымского моста. Владимир Омелян пообещал выставить счета за это России. Убытки Киева он оценил в 500 миллионов гривен в год.По словам Омеляна, это прямые убытки от сокращения тоннажа судов, которые могут заходить в украинские порты на Азовском море. А непрямые убытки Украины от открытия Крымского моста, заявляет чиновник, исчисляются миллиардами.В Москве заявления Омеляна назвали надуманными, а расчеты – абсолютно голословными. В Совете Федерации отметили, что Азов – это внутреннее море Украины и России. Соответственно и строительство подобных сооружений находится полностью в российской юрисдикции. А любые попытки Украины "выставить счет" России – бессмысленны.