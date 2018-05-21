Медики пришли к выводу, что даже один укус комара способен воздействовать на здоровье человека довольно продолжительное время, Так, москиты могут провоцировать в организме людей имунную бурю.
Медики пришли к выводу, что даже один укус комара способен воздействовать на здоровье человека довольно продолжительное время, Так, москиты могут провоцировать в организме людей "имунную бурю".
Слюна комаров несет серьезную угрозу для
человеческого иммунитета. Исследователи провели эксперимент на лабораторных
мышах, чтобы доказать свою новую теорию.
Медики решили выяснить, как иммунная
система реагирует на укусы комаров. Для этого специалисты позволили четырем
насекомым кусать подопытных грызунов.
После этого у мышей взяли анализ крови и других тканей. Выяснилось, что у покусанных грызунов активизировались молекулы, которые отвечают за иммунитет организма, передает журнал PLOS Neglected Tropical Diseases.
Более того, реакция коснулась и частиц, которые участвуют
в противовирусных и аллергических реакциях. При этом так называемая
"иммунная буря" после комариных укусов продолжалась до семи
дней.
"Мы установили, что слюна москитов вызвала сложную иммунную
реакцию. Разнообразие ответной реакции было самым поразительным. Это
удивительно, учитывая, что никакой реальной инфекции
не было", – заявил один из авторов
исследования. Он добавил, что работа сможет помочь в борьбе
с распространением различных опасных болезней.
Ранее сообщалось, что больные малярией становятся более привлекательными для
комаров. Данные возбудители болезни видоизменяют человеческий запах и на него
лучше реагируют москиты.