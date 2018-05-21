Медики пришли к выводу, что даже один укус комара способен воздействовать на здоровье человека довольно продолжительное время, Так, москиты могут провоцировать в организме людей имунную бурю.

Медики пришли к выводу, что даже один укус комара способен воздействовать на здоровье человека довольно продолжительное время, Так, москиты могут провоцировать в организме людей "имунную бурю".Слюна комаров несет серьезную угрозу длячеловеческого иммунитета. Исследователи провели эксперимент на лабораторныхмышах, чтобы доказать свою новую теорию.Медики решили выяснить, как иммуннаясистема реагирует на укусы комаров. Для этого специалисты позволили четыремнасекомым кусать подопытных грызунов.После этого у мышей взяли анализ крови и других тканей. Выяснилось, что у покусанных грызунов активизировались молекулы, которые отвечают за иммунитет организма, передает журнал PLOS Neglected Tropical Diseases.Более того, реакция коснулась и частиц, которые участвуютв противовирусных и аллергических реакциях. При этом так называемая"иммунная буря" после комариных укусов продолжалась до семидней."Мы установили, что слюна москитов вызвала сложную иммуннуюреакцию. Разнообразие ответной реакции было самым поразительным. Этоудивительно, учитывая, что никакой реальной инфекциине было", – заявил один из авторовисследования. Он добавил, что работа сможет помочь в борьбес распространением различных опасных болезней.Ранее сообщалось, что больные малярией становятся более привлекательными длякомаров. Данные возбудители болезни видоизменяют человеческий запах и на неголучше реагируют москиты.