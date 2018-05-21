Учреждение сообщает об отмене ряда ограничений с 14 июня по 15 июля
Учреждение сообщает об отмене ряда ограничений с 14 июня по 15 июля
Упрдор «Москва — Нижний Новгород» приостановил работы на федеральной трассе М-7 на время Чемпионата мира по футболу FIFA.
Технологический перерыв будет действовать на большинстве объектов. Также работы прекратятся на на трассах Р-158 и Р-178 в Московской, Владимирской и Нижегородской областях и республике Мордовия.
Что касается ремонта трассы М-7 в черте Владимира, то здесь подрядчика все еще не выбрали из-за разбирательств с антимонопольщиками. Даже если компанию выберут до 28 мая, то работы начнутся только после 15 июля.