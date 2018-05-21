Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Артистка
представила коллекцию маек с логотипом, похожим на эмблему престижного европейского
клубного футбольного турнира.
Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Артистка
представила коллекцию маек с логотипом, похожим на эмблему престижного европейского
клубного футбольного турнира.
В поддержку своего нового сингла Ольга выпустила линию футболок с надписью "Чемпион" и изображением
восьми звезд: семь объединены в круг и одна по центру. Многие любители спорта
заметили, что принт на футболках Ольги слишком сильно напоминает логотип Лиги
чемпионов УЕФА.
"Ольга Бузова теперь у нас
великим дизайнером и стилистом стала? Только почему ее новая коллекция
"Чемпион" один в один схожа с дизайном Лиги Чемпионов УЕФА? И
наверняка Оля забыла поставить европейскую футбольную ассоциацию в известность
о своих новых "изысканиях", – поделился своими мыслями с Dni.Ru
заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
"А может она заключила с УЕФА
громкую сделку века, но про нее никто не знает? Очень сомневаюсь. И вот еще какая
беда, игры с ними в виде подобных фокусов могут обойтись очень дорого. Но
Бузова человек богатый, она и многомиллионные штрафы заплатит если что. Правда,
боюсь, что эти штрафы заставят ее переодеться в костюм Евы, но ей не привыкать,
она уже давно привыкла на фото позировать именно в данном образе", – с
юмором заметил Вадим.
Добавим, что несколько дней
назад ушлая Бузова представила общественности новую песню под названием "Чемпион". "Она
особенная для меня, и очень отличается от других песен, вокально и
эмоционально... в нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы
прочувствуете ее также как я ❤ каждый из
нас – Чемпион.", – писала предприимчивая певица в соцсетях. Поговаривают, что этот хит она сделала в на зло своему экс-супругу Дмитрию Тарасову.