Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Артистка представила коллекцию маек с логотипом, похожим на эмблему престижного европейского клубного футбольного турнира.

Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Артисткапредставила коллекцию маек с логотипом, похожим на эмблему престижного европейскогоклубного футбольного турнира.В поддержку своего нового сингла Ольга выпустила линию футболок с надписью "Чемпион" и изображениемвосьми звезд: семь объединены в круг и одна по центру. Многие любители спортазаметили, что принт на футболках Ольги слишком сильно напоминает логотип Лигичемпионов УЕФА."Ольга Бузова теперь у насвеликим дизайнером и стилистом стала? Только почему ее новая коллекция"Чемпион" один в один схожа с дизайном Лиги Чемпионов УЕФА? Инаверняка Оля забыла поставить европейскую футбольную ассоциацию в известностьо своих новых "изысканиях", – поделился своими мыслями с Dni.Ruзаметил член экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян."А может она заключила с УЕФАгромкую сделку века, но про нее никто не знает? Очень сомневаюсь. И вот еще какаябеда, игры с ними в виде подобных фокусов могут обойтись очень дорого. НоБузова человек богатый, она и многомиллионные штрафы заплатит если что. Правда,боюсь, что эти штрафы заставят ее переодеться в костюм Евы, но ей не привыкать,она уже давно привыкла на фото позировать именно в данном образе", – сюмором заметил Вадим.Добавим, что несколько днейназад ушлая Бузова представила общественности новую песню под названием "Чемпион". "Онаособенная для меня, и очень отличается от других песен, вокально иэмоционально... в нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что выпрочувствуете ее также как я ❤ каждый изнас – Чемпион.", – писала предприимчивая певица в соцсетях. Поговаривают, что этот хит она сделала в на зло своему экс-супругу Дмитрию Тарасову.