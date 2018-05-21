Российский бренд смартфонов Caviar включил новый дизайн iPhone X Крымский мост в коллекцию Достояние. Его корпус украшен десятью бриллиантами.

Российский бренд смартфонов Caviar включил новый дизайн iPhone X "Крымскиймост" в коллекцию "Достояние". Его корпус украшен десятью бриллиантами.Дизайн телефона представляетсобой взгляд на Керченский и Таманский полуострова из стратосферы, их приблизительныеочертания выделяются на синем фоне, символизирующем море. Между золотымиберегами пролегает тонкий золотой мост, "вымощенный" бриллиантами.Один из камней имеет необычныйконьячный оттенок, что не случайно. Таким способом дизайнеры бренда символичноувековечили всеобщего любимца – рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозногостроительства, рассказали о новой модели представители бренда.Кроме модели "Крымский мост"коллекция "Достояние" пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Одиниз них освящен малахиту. Использование малахитовых аксессуаров в кабинетахсамых высокопоставленных руководителей, включая президента России. ДизайнCaviar iPhone X выполнен с помощью искусственного малахита.Другая новая модель воздает дань восхищения еще одному сокровищуРоссии, уникальной породе древесины – мореному дубу. Эффектный и неповторимыйузор этого дерева, а также его уникальные характеристики прочности – эторезультат усилий, приложенных самой природой.Все дизайны объединены присутствием объемной фигуры двуглавого орла,покрытой золотом 999 пробы. Стоимость смарфтона Caviar Достояние России "Малахит"– 244 000 рублей, "Мореный Дуб" – 247 000 рублей и "Крымский мост" – 274 000рублей.