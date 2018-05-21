В Интернете появилась информация о том, что у населенного пункта Чигари под Горловкой были замечены танки Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что ДНР якобы перебросила подразделения к этому участку фронта, чтобы предотвратить прорыв линии.

В Интернете появилась информация о том, что у населенного пункта Чигари под Горловкой были замечены танки Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что ДНР якобы перебросила подразделения к этому участку фронта, чтобы предотвратить прорыв линии.Предполагалось, что к месту направлен спецназ ДНР, который не допустит прорыва линии обороны по горловскому направлению. Эксперты уже успели окрестить происходящее "полномасштабным военным наступлением".По их мнению, появление украинской техники под Горловкой не стало бы неожиданностью. Специалисты также вспомнили утекшие в Сеть фотографии, на которых украинские силовики перебрасывали технику за пару недель до этого, передает РИА Новости.Однако позже информация о том, что танки ВСУ выдвинулись к Донецку по горловскому направлению была опровергнута. "Никакого танкового наступления под Горловкой нет", - заявил источник в оперативном командовании республики.Напомним, что ранее дачный поселок Чигари в окрестностях Горловки был взят под контроль украинскими бойцами. Позже солдаты ДНР отбили у захватчиков основные высоты рядом с населенным пунктом и взяли украинские силы в окружение.