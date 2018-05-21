Она ушла из дома в субботу, 19 мая

Она ушла из дома в субботу, 19 маяВ Гусь-Хрустальном районе ищут 43-летнюю Зинаиду Исаеву.Она ушла из СНТ «Хрустальщик» в деревне Никулино в неизвестном направлении в субботу, 19 мая. С этого времени её местонахождение не установлено.Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, красные брюки в клетку, темные кроссовки с оранжевыми полосками.Поисковый отряд «Лиза Алерт» во Владимирской области просит тех, кто знает о ее местонахождении, сообщить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112. Также можно позвонить инфоргу Татьяне по телефону 89042523737.