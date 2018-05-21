21.05.2018

2018-05-21 13:15:39

В Исторический парк Тимирязевской академии выпустили семь годовалых охотничьих фазанов.

В Исторический парк Тимирязевской академии выпустили семь годовалых охотничьих фазанов. Ученые и студенты главного аграрного будут наблюдать, как птицы смогут адаптироваться и жить вне вольера. Выпускают фазанов на охраняемой территории Исторического парка, чтобы им не мешали адаптироваться к дикой природе.











Заведующий учебно-производственным птичником Алексей Комарчев достает птицу, заводит ей голову под крыло, и фазан тут же погружается в сон — у них есть такая особенность. Специалисты каждую особь бережно кладут в траву, под дерево и тихо отходят в сторону. Спустя несколько минут шесть самцов и одна самка просыпаются, встают и осматривают территорию. Как они себя поведут — большая интрига.



— Фазаны очень осторожны, и если в момент выпуска их испугать, то они разлетятся в радиусе 500 метров, и на это место больше не вернутся, — говорит студент 2 курса факультета зоотехнии и биотехнологии Сергей Кузин. — Глядя на яркое оперение самцов, понимаешь, почему фазанов называют царской птицей.







Кстати, по преданию, их разведением занимался сам Ясон, вождь аргонавтов. И распространил их по свету во время своего знаменитого путешествия за золотым руном.



Максимальная продолжительность жизни фазана – десять лет. Пары они создают на один сезон, как только самка садится в гнездо, самец ее покидает. Дальше детенышей она опекает сама. Рацион питания у них разнообразный - несколько видов трав и насекомые. Кроме того, тимирязевцы устроили специальные подкормочные площадки, в которые, по мере необходимости, будут добавлять корма.



— Мы посмотрим, как пернатые освоятся в новых условиях, и в будущем планируем увеличить биологическое разнообразие фауны Исторического парка фазанами других видов: серебряным, королевским, золотым и алмазным, - прокомментировал Алексей Комарчев.















Фазан - довольно крупная птица семейства куриные, имеющая своеобразный внешний вид. У него очень длинный хвост в виде клина, у самца намного длиннее, чем у самки. Вокруг глаз имеется оголенный участок кожи красного цвета. Цвет оперения варьируется в зависимости от географии обитания – оно может быть золотисто-оранжевым, медно-красным, но всегда очень ярким. Голова зелено-синего цвета, имеет ярко-выраженный металлический блеск, шея иногда бывает опоясана своеобразным белым ошейником.



Селится фазан в лесных массивах в долинах рек, в зарослях кустарника, встречается и в культурном ландшафте – на лугах полях сельскохозяйственного назначения. Ведет оседлый образ жизни, вполне обычен для наших широт, в некоторых районах многочислен. Обычно птицы держатся по одной, но иногда группируются в небольшие стаи.



Спутать фазана невозможно ни с одной другой птицей отряда. Основная особенность яркое оперение самца и длинный хвост у всех особей.











Пресс-служба университета