21.05.2018

2018-05-21 07:50:27

В Москве поезд насмерть сбил подростка

В районе станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги на севере Москвы следующий по маршруту Москва – Шереметьево аэроэкспресс сбил подростка, передает телеканал "". По предварительным данным, несовершеннолетний перебегал пути перед приближавшимся поездом. От полученных травм подросток скончался. На месте работает транспортная полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.