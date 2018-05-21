Взрослые и дети смогут принять участие в народных русских играх, забавах, будут водить хороводы и петь вместе с артистами коллектива Русская вечора.

В конце недели в парке «Дружба» Владимира пройдет традиционный праздник русской березки.Гостей ждёт большой яркий концерт лучших артистов города. Выступят: творческие коллективы "Культурно-досугового комплекса", певица Светлана Хруцкая, учащиеся Детской школы хореографии, и "Хор русской песни "Околица". Специальный гость праздника - фолк-группа "Мужики".На площадке мастеров «Уголок умельцев» развернутся мастер-классы и выставка-продажа изделий народного промысла. На центральной поляне расположится фотозона с арт-объектами и веселыми тантаматесками, где можно будет сделать снимки на память.Взрослые и дети смогут принять участие в народных русских играх, забавах, будут водить хороводы и петь вместе с артистами коллектива "Русская вечора". Все желающие загадают желания, завязывая яркие ленточки на ветках березы.Вечером праздник переместится на площадку у катка, где начнется танцевальная программа "Ретро-шлягер".Также весь день будут работать аттракционы: «Бумеранг», «Вихрь», «Юнга», «Гномик», «Караван», «Детское колесо обозрения «Бабочки», «Русские качели», батуты, квадроциклы и понициклы, "Водный шар", "Веревочный городок"; стрелковый тир; прокат летнего спортивного инвентаря (настольный теннис, бадминтон, дартс, мячи);Итак, праздник русской березы состоится 27 мая и начнется в 10 часов утра.