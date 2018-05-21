21.05.2018

2018-05-21 16:03:41

В Подмосковье девочка попала под электричку

Между станциями Бронницы и Фаустово Казанского направления Московской железной дороги произошла авария. Электричка сбила девочку.



Пострадавшая скончалась на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".