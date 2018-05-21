Полицейские рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности за сбыт и хранение наркотических веществ, а также о необратимых последствиях, которые влечёт за собой употребление наркотиков...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО провели для студентов столичного вуза профилактический урок о вреде наркотиков.Полицейские рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности за сбыт и хранение наркотических веществ, а также о необратимых последствиях, которые влечёт за собой употребление наркотиков. «У того, кто постоянно употребляет наркотические вещества, постепенно снижается чувствительность к ним. Через некоторое время для достижения чувства радости обычных доз уже не хватает. Но не стоит забывать, что это наносит огромный ущерб здоровью»,- сказал сотрудник Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД Росси по г. Москве.В заключение беседы сотрудники полиции показали студентам тематический фильм, направленный на борьбу с наркотиками, а также перечислили несколько факторов, по которым можно определить, что человек находится в наркотической зависимости. Без наркотиков человек начинает ощущать напряжение, скованность, он не способен ни на чем сосредоточиться. Попавшие в зависимость нередко становятся замкнутыми, неадекватными, меняют круг общения, бросают учебу или работу. Поэтому важно вовремя осознать проблему и обратиться за необходимой помощью.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29