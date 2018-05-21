В американском штате Северная Каролина в результате въезда легкового автомобиля в здание ресторана погибли два человека. Одна из жертв - помощница местного шерифа, за рулем въехавшего в ресторан автомобиля находился ее отец.

В американском штате Северная Каролина в результате въезда легкового автомобиля в здание ресторана погибли два человека. Одна из жертв — помощница местного шерифа, за рулем въехавшего в ресторан автомобиля находился ее отец.После трагического инцидента мужчина был задержан сотрудниками местных правоохранительных органов, передает ТАСС. По данным полиции, он намеренно направил автомобиль в здание ресторана. О мотивах злоумышленника пока не сообщается. Пострадавшие в результате случившегося госпитализированы, их точное количество неизвестно.