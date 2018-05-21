Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО задержали 43-летнего приезжего, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве и подделке документов...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.В рамках профилактического мероприятии на Щёлковском шоссе сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО задержали 43-летнего приезжего, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в неоднократном мошенничестве и подделке документов, совершенных на территории одной из стран ближнего зарубежья.Все материалы переданы инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73