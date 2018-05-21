Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО задержали 43-летнего приезжего, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве и подделке документов...
Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.
В рамках профилактического мероприятии на Щёлковском шоссе сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО задержали 43-летнего приезжего, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в неоднократном мошенничестве и подделке документов, совершенных на территории одной из стран ближнего зарубежья.
Все материалы переданы инициатору розыска.
Пресс-служба УВД по ВАО
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