Наталья Ветлицкая высказалась о Земфире, перепевшей ее хит Посмотри в глаза. Несмотря на то, что запись появилась в Сети еще в январе, лишь сейчас некогда популярная исполнительница выступила с комментарием.

Наталья Ветлицкая высказалась о Земфире, перепевшей ее хит "Посмотри в глаза". Несмотря на то, что запись появилась в Сети еще в январе, лишь сейчас некогда популярная исполнительница выступила с комментарием.С января в Сети "бродит" видео, на котором певица Земфира Рамазанова исполняет бессмертный хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза". Также в ролике отметились светская львица Светлана Бондарчук и подруга Земфиры, режиссер, актриса Рената Литвинова. Отметим, что запись сделана благодаря искусному монтажу, поэтому периодически внимательный зритель может услышать и партии самой Натальи Ветлицкой.Спустя почти полгода артистка отреагировала на перепевку. "Приятно ) Вот с этого момента я официально настоящая Легенда ) Спасибо, прекрасная Земфира !) Возвращение к истокам ))" – сделала громкое заявление Наталья Ветлицкая на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Певица опубликовала ссылку на видео, чтобы любой желающий, если еще не видел. смог бы насладиться обновленной версией старого хита.Реакция подписчиков не замедлила последовать. Причем не остались в стороне и знаменитости. Так, скандально известная экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская коротко написала: "Эталон ". С ней согласилась и актриса Алика Смехова. "Класс👌✌️😘" – высказалась артистка.Другой подписчик прокомментировал: "Придется ...и тебе про трещенки)))". Интересно, что Ветлицкая на это ему ответила: "Не обязательно, можно и про Лондон ))" Поклонники пришли в восторг от такой перспективы. "О! давай уже про Лондон пожалуйста!)", "Да, про Лондон в исполнении Натальи будет нереально проникновенно", – высказались фанаты. Наталья Ветлицкая пообещала: "в регги сделаю".