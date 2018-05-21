В МВД России под председательством Владимира Колокольцева состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. На мероприятии были обсуждены итоги реализации Госпрограммы в прошлом году, практические аспекты организации данной работы, а также подготовленные МВД России проекты нормативных актов в сфере миграции.Глава МВД России обратил внимание на то, что Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, может выступать эффективным механизмом решения демографических проблем: «Только в прошлом году в рамках ее выполнения в Россию переехало почти 120 тысяч человек. В основном это представители экономически активных слоев населения».Работа в указанной области проводится в тесном взаимодействии с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, количество участвующих в Госпрограмме субъектов увеличилось до 66. Еще ряд территорий подключится к данному процессу в самое ближайшее время.«Наибольший интерес к переезду в Россию мы наблюдаем со стороны соотечественников из стран Содружества Независимых Государств. В качестве нового места жительства чаще всего выбираются населенные пункты Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского округов. В десятку лидеров также входит Калининградская область, где прием переселенцев начался в 2007 году в рамках пилотного проекта. За прошедшие 10 лет в этот регион прибыло порядка 42 тысяч человек», - отметил Глава ведомства.Владимир Колокольцев проинформировал членов Комиссии о том, что во исполнение принятых ранее решений Министерством подготовлены проекты указов Президента Российской Федерации, которые вступили в законную силу. В частности, предусмотрено сохранение статуса члена семьи участника Госпрограммы в случае расторжения брака, а также право повторного включения в нее.Участники заседания отметили, что совершенствование законодательных основ добровольного переселения продолжает оставаться одним из важнейших направлений в работе с соотечественниками.