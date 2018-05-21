Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова завоевали первое и третье места соответственно в своих весовых категориях на чемпионате Европы по самбо

Владимирские спортсмены Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова завоевали первое и третье места соответственно в своих весовых категориях на чемпионате Европы по самбо, который проходил с 17 по 21 мая в олимпийском зале «Ано-Льосия», расположенном в одноименном северном пригороде Афин (Греция).Коновалов выступал в весовой категории 90 кг, Анастасия Хомячкова – в весовой категории 72 кг. Владимирские спортсмены представляли 33-й регион в составе российской сборной. Кроме них, в команду страны по спортивному самбо вошли еще восемь мужчин и восемь женщин. Всего в чемпионате Европы участвовали более 300 спортсменов из 26 стран.Чемпионат Европы по самбо проходил в девяти весовых категориях в мужском, женском и боевом самбо.Мужчины разыграли медали в спортивном и боевом самбо в категориях до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг, женщины - до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг.