Владимирцы штурмуют Канны. Наши пианистки стали лауреатами международного фестиваля-конкурса на Лазурном берегу. Ученицы музыкальной школы №2 заняли призовые места в конкурсе Юные Каннские Звезды. Вместе с владимирскими музыкантами за победу боролись больше 17 конкурсантов из России, Украины, Казахстана, Италии и Франции. С владимирскими лауреатами встретилась Валерия Саенко.

Владимирцы штурмуют Канны. Наши пианистки стали лауреатами международного фестиваля-конкурса на Лазурном берегу. Ученицы музыкальной школы №2 заняли призовые места в конкурсе "Юные Каннские Звезды". Вместе с владимирскими музыкантами за победу боролись больше 17 конкурсантов из России, Украины, Казахстана, Италии и Франции. С владимирскими лауреатами встретилась Валерия Саенко.Своей игрой маленькая Лиза поразила всех членов жюри. В 10 лет владимирская школьница уже стала лауреатом первой степени на престижном международном конкурсе. К инструменту у пианистки подход взрослый: играть любит Бетховена, Баха и Шостаковича. По характеру, рассказывают педагоги - настоящий боец. К инструменту в концертном зале в Каннах выходила после долгого перерыва. Но с волнением справилась.Елизавета Крылова, лауреат I степени фестиваля "Юные Каннские Звезды": "Нам на подготовку, чтобы освоить клавиатуру на фортепиано, на рояле, давали всего лишь 2 минуты. И не хватало, конечно, времени. У каждого свои были трудности, а у меня были трудности то, что не надо было показывать противникам, свои недостатки. Надо было сыграть, как ты умеешь, на самую лучшую версию".Итог - диплом первой степени фестиваля "Юные Каннские Звезды". Сегодня за игрой победительницы наблюдает 7-летняя Маша. На Лазурный берег девочка тоже ездила, но выступать перед публикой первоклассница еще не привыкла. На международном фестивале была впервые, среди пианисток самая младшая, да ещё и выходить на сцену пришлось первой. В общем, переволновалась.Оксана Леднева, мама Маши: "Была в зрительном зале. Сидела, наблюдала. Вообще, Маша редко показывает свои эмоции. Она не показывает, что ей страшно. Но тут был момент, когда она ляпала. И по итогам она расстроилась, конечно, было видно, что она волновалась".И всё равно Маша стала лауреатом 3 степени. Жюри отметило технику юных пианисток даже на круглом столе по итогам конкурса. Фестиваль "Юные Каннские Звезды" собрал на Лазурном берегу больше 170-ти участников. Все из разных стран и городов. Но владимирская делегация была самой большой: пианисты, скрипачи и вокалисты. Все перед участием в конкурсе поехали на экскурсии. Посмотрели Милан, Венецию, Прагу.Александра Родионова, преподаватель школы искусств № 2: "Репетиций, как таковых, не было. С нами ездили скрипачи, у них-то инструменты всегда с собой, они достали скрипки где-то на остановках, могли порепетировать. Мои девочки, глядя на это дело, сказали: "Почему же у нас нет рояля с собой? Мы хотим тоже поиграть!" Пришлось открыть багажное отделение, достать наши чемоданы, и мы играли просто на чемоданах".У владимирских музыкантов в Каннах вообще много побед. Гран-при конкурса взяла наша вокалистка Анна Щегурова, лауреатами первой степени стали владимирские виолончелистки. Педагоги говорят, это потому, что наша отечественная музыкальная школа действеннее иностранной. Ну а пианистка Елизавета Крылова теперь готовится к суперфиналу фестиваля. Он пройдёт осенью в Санкт-Петербурге, победитель получит 500 тысяч рублей.