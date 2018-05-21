Степан Стародубцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе

Владимирский спортсмен Степан Стародубцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе, которое прошло в столице Македонии Скопье с 17 по 20 мая, и отправится на Юношеские олимпийские игры 2018 года – они состоятся 6-18 октября в Буэнос-Айресе.На минувших соревнованиях в Македонии в весовой категории Стародубцева участвовали 28 спортсменов, но владимирец не оставил им шансов. В четверть финале он обыграл литовского и белорусского соперников со счетом 9:1 и 5:3 соответственно. В полуфинале набрал равное количество очков с турецким борцом – 7:7, однако выиграл по качеству приемов. В финале одержал безоговорочную победу над молдаванином – 13:4.