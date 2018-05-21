Пешеходный переход – место повышенной опасности. Основной причиной наездов на пешеходов в зоне перехода становится неготовность водителя к опасности.

За четыре месяца текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 14 человек погибли и 130 получили ранения различной степени тяжести. Рост таких происшествий отмечен в Селивановском, Суздальском, Камешковском, Меленковском и Судогодском районах, а так же в городе Владимире.С целью снижения количества ДТП с участием пешеходов на территории региона с 21 по 30 мая текущего года проводится оперативно-профилактическая операция «Пешеход».Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что пешеходный переход – место повышенной опасности. Основной причиной наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода становится неготовность водителя к опасности.В Правилах дорожного движения определены строгие требования, как к водителю, так и к пешеходу, выполнение которых призвано обеспечить безопасность движения.Пешеходы должны знать требования п. 4.5 ПДД РФ «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».Водители транспортных средств, в свою очередь, должны знать и неукоснительно соблюдать правила проезда пешеходного перехода, а именно п. 14.1 ПДД РФ «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода». Приближаясь к пешеходному переходу, водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы постоянно контролировать дорожную обстановку и в случае обнаружения пешехода незамедлительно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки.Помните, что только взаимная внимательность и точное выполнение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения.