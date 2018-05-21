В московском районе Бирюлево Восточное в воскресенье вечером перевернулся автомобиль каршеринга Renault Logan. Водитель с места аварии сбежал, бросив машину.

В московском районе Бирюлево Восточное в воскресенье вечером перевернулся автомобиль каршеринга Renault Logan. Водитель с места аварии сбежал, бросив машину.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции, ДТП произошло в Михневском проезде. Движущийся автомобиль налетел на бордюр и перевернулся. По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина не справился с управлением.После аварии водитель скрылся, а машины бросил газоне рядом с проезжей частью. По данному факту проводится проверка. Личность водителя устанавливается.