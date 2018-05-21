О необходимости совместного развития цифровой экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на открытии десятого заседания межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между нижней палатой российского парламента и Мажилисом парламента Республики Казахстан. По мнению председателя Госдумы, необходимо разработать и принять совместные документы, которые будут способствовать развитию этого направления в обеих странах.

О необходимости совместного развития цифровой экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на открытии десятого заседания межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между нижней палатой российского парламента и Мажилисом парламента Республики Казахстан. По мнению председателя Госдумы, необходимо разработать и принять совместные документы, которые будут способствовать развитию этого направления в обеих странах.Как напомнил Вячеслав Володин, межпалатная комиссия, ксожалению, не собиралась уже более четырех лет. Однако, заверил спикер Госдумы,тетерь ситуация изменится, и работабудет идти на регулярной основе. "Наша работа должна быть основанана конкретной повестке, которая бы вбирала в себя вопросы, требующиеоперативного реагирования, так и наработки стратегии, учитывая, что жизнь нестоит на месте", – подчеркнул он.Председатель нижнейпалаты российского парламента, напомнил, что многие субъекты Федерации граничитс Казахстаном, образуя самую протяженную приграничную линию. Он отметил, что уграждан обеих стран есть много вопросов, которые их беспокоят, "и мы можемв рамках комиссии решать и эти вопросы". По мнению Володина, реальнаяотдача от совместных заседаний будет при условии, что его участники будутобсуждать повестку, которая касается подготовки модельных законов, гармонизациизаконодательства в целом.Как отметил думскийспикер, в настоящее время 76 из 85 регионов России имеют торгово-экономическиесвязи с Казахстаном, в том числе, с Астаной и Алма-Атой. А до 70% товарооборотамежду сторонами приходится на приграничные территории. По мнению Володина, наданный момент самыми актуальными направлениями работы являются транспорта илогистики. В частности, он отметил строящийся маршрут "Западная Европа —Западный Китай". Этот транснациональный проект предусматривает появление транспортноймагистрали от Старого Света до Поднебесной. Также Володин призвал обратитьвнимание на развитие туриндустрии на базе Байконура.Что касается межпарламентскоговзаимодействия, то тут, подчеркнул председатель нижней палаты, предстоит много работыпо унификации законодательств в рамках Евразийского экономического союза(ЕАЭС). По его словам, речь идет о рассмотрении и принятии около сотнинормативно-правовых актов. Он также подчеркнул, что межпарламентская комиссия являетсяхорошим форматом для поиска ответов на актуальные вопросы. Важно запуститьмеханизм работы комиссии межпалатного сотрудничества, подчеркнул Володин.Также в ходе визитаказахстанской делегации в Россию спикеры Мажилиса и Госдумы и обсудили актуальныевопросы сотрудничества с глазу на глаз. Во время общения с НурланомНигматулиным Вячеслав Володин отметил, что это первый за последнеедесятилетие официальный визит председателя Мажилиса в нижнюю палатупарламента России. При этом, он подчеркнул, что контакты между главами палатпарламента носят постоянный характер. Спикер Думы призвал запуститьмеханизм работы нашей комиссии межпалатного сотрудничества между Госдумойи Мажилисом."Это движение должно быть более динамичным, исамое главное – здесь есть обоюдное желание этому движению придать импульси его ускорить".Что касается следующегозаседания парламентской комиссии России и Казахстана, то, по словам ВячеславаВолодина, оно пройдет в приграничных регионах двух стран. С соответствующимпредложением выступил спикер Мажилиса, и председатель Госдумы его поддержал. Главыпалат также отметили, что диалог парламентов должен активизироваться. В томчисле, это должно происходить на уровне профильных комитетов.