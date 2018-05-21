Блогер Лена Миро провела расследование. Согласно ее данным, молодой муж Тины Канделаки Василий Бровко активно выделяет фотографии звезды шоу Холостяк Николь Сахтариди.

Блогер Лена Миро провела расследование. Согласно ее данным, молодой муж Тины Канделаки Василий Бровко активно выделяет фотографии звезды шоу "Холостяк" Николь Сахтариди.Результаты своего расследования Лена Миро опубликовала на страничке в популярной социальной сети "Живой журнал". "Муж Тины Канделаки (Василий Бровко. – Прим.ред.) – парень молодой, и на 12 лет моложе жены. Умничка Тина, всем за все отомстила, показав, что и женщина тоже любит мясцо посвежее", – для начала похвалила знойную брюнетку Лена Миро.Далее блогер сделала небольшое отступление. Она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена некая темноволосая молодая женщина. "Знакомьтесь, Николь Сахтариди – вы ее точно не знаете, потому что она – никто. Ну, как никто? Молодая, п***-сиськи на месте, участница "Холостяка" и вообще неплохая девчонка", – презентовала молодую красотку блогер.Миро объяснила, почему вдруг перескочила с мужа Канделаки на Сахтариди. "Все дело в том, что молоденький Вася, муж Тины, не только подписан в соцсетях на Николь, но и усердно залайкивает ее фотографии", – объявила Миро.Лена развила мысль. По ее мнению, Тине Канделаки стоит забеспокоиться. "12 лет разницы не в пользу Тины. Вася – ого-го и вообще молодец. Вот тролько беда – шарится по соцсетям п*** и не стесняясь лайкает их юные прелести. Теперь ставим себя на место Тины, зайки, и понимаем, что ничего хорошего в этой ситуации нет", – заключила Лена.По мнению Миро, знаки внимания Бровко по отношению к молодой звезде "Холостяка" являются унижением для Канделаки. "Где Тина, а где Николь, видно невооруженным глазом. И Тине видно, и вам, и даже мужу Васе, который лайкает молодое тело, а не старую жену-раскоряку. И лайки Васи – это ведь унижение, от которых до измены – шаг или даже меньше", – убеждена Лена Миро.