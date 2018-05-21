Когда мы рассказывали о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном, мы остановились на том, что Америка требует от Европы солидарности, то есть полного разрыва торгово-экономических связей с Ираном, иначе и сам Евросоюз попадет под санкции США. Какова способность Европы сопротивляться?

Когда мы рассказывали о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном, мы остановились на том, что Америка требует от Европы солидарности, то есть полного разрыва торгово-экономических связей с Ираном, иначе и сам Евросоюз попадет под санкции США. Какова способность Европы сопротивляться?Наверное, последним европейским политиком, видевшим угрозу от Америки и способным эффективно ей противостоять, был генерал Шарль де Голль, президент Франции до 1969 года. Де Голль, например, доллары США презрительно называл "зелеными фантиками". Как-то снарядил большой корабль, загрузил его под завязку тюками с бумажными долларовыми купюрами и отправил через океан в Нью-Йорк, а следом туда же еще и по воздуху набитый "зелеными фантиками" грузовой самолет и потребовал от тогдашнего президента США Джонсона обменять американскую валюту на золото по официальному курсу. В случае отказа Шарль де Голль грозил выслать из Франции 35 тысяч военнослужащих НАТО и закрыть 29 военных баз Альянса.Де Голль победил — вывез из США более трех тысяч тонн золота. После этой истории США объявили, что доллар золотом больше не обеспечивается, и перешли к системе плавающих курсов национальных валют. Тогда это называли "валютной змеей". После этого Америка с Европой старалась вести себя хотя бы внешне относительно мягко. В так называемых трансатлантических отношениях со стороны США соблюдался хоть какой-то политес. Образно говоря, Европе никто не "тыкал", а дипломатия выглядела вполне вежливой. Конечно, Германия с десятками американских баз оставалась по сути оккупированной страной. Конечно, Европу вынуждали раскошеливаться на американское оружие. Конечно, Европу Америка втравливала в грязные войны, будь то в Югославии, Ираке, Ливии или Сирии. Конечно же, торговля во взаимных расчетах и на мировом энергорынке — в американских долларах. Но все же, повторюсь, внешне приличия хоть как-то, но соблюдались. Хозяин в отношении вроде как бедной родственницы бестактности за обеденным столом не допускал.При Трампе — другие времена. Это как если на балу появился грубиян из ковбойского салуна, называющий вещи своими именами. А европейские барышни в кринолинах к этому никак не привыкли, краснеют, не знают, куда деваться, и, как минимум, чувствуют себя очень незащищенными.Президент Путин уже давно говорил о настоящем суверенитете как о роскоши, доступной лишь немногим странам. В наши дни на примере Европы мы видим, сколь это точно. Трамп начинает отжимать Евросоюз как тряпку, откровенно предлагая "мир одного хозяина, одного суверена".А Евросоюзу в его нынешнем состоянии Америке реально нечего противопоставить. Конечно, разрабатываются какие-то внутренние законы ЕС, блокирующие пакеты в отношении американских санкций, но сколь эффективны они будут? Даже сама Ангела Меркель больших иллюзий не испытывает."Мы это действительно обсуждаем в Брюсселе, подобную блокаду, блокирующий механизм. Но здесь тоже не следует испытывать иллюзий. Это не будут такие крупные компенсации. Это экономические решения, которые компании принимают сами", — заявила канцлер Германии. То есть, скажем, Volkswagen и Siemens сами должны свернуть свои проекты с Ираном. А также Airbus. И еще французские Peugeot, Renault и Total.Кстати, Total уже опубликовала официальное заявление: "Total всегда говорила о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)".Меркель явно встревожена. С дамой столь ультимативно еще никто не разговаривал. Срочно прилетела в Россию, в Сочи, к Путину. Для Европы это еще не разворот на Восток, но зондаж точно. Да и просто поговорить сегодня с хорошим, понимающим и вежливым мужчиной для Меркель — удовольствие ценное. Путин успокоил."Считаю, нет никакой необходимости связывать развитие отношений между Россией и Федеративной Республикой Германия с нашими отношениями с третьими странами. Я уже сказал, Германия является одним из ключевых наших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот у нас был где-то под 80 миллиардов долларов несколько лет назад, сейчас он, слава Богу, после падения начал расти и достиг 50 миллиардов долларов. От нашего сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест как в России, так и в Германии. Мы опять начали в большем объеме закупать немецкие товары. Это как раз и есть поддержка рабочих мест в Германии. А кооперация, а совместные предприятия — тысячи! Это существенный фактор, влияющий на жизнь немцев и россиян. И даже в самые сложные времена мы никогда не теряли контактов друг с другом", — подчеркнул Птуин.Да и сама Меркель уже звучала куда мягче ныне принятого. Спасибо Трампу. "У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу и со стороны ЕС, чтобы продолжались контакты, поддерживались. И я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно", — сказала канцлер Германии.Важно, что оба лидера подтвердили общий интерес к проекту "Северный поток-2". От Меркель это звучало как подтверждение линии, несмотря ни на что. "Мы тоже рассматриваем "Северный поток-2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие, поэтому нужно подумать и над гарантиями для Украины в этой связи", — отметила Меркель.Путин о "Северном потоке" говорил более откровенно, что явно ласкало женский слух. С чувством, с толком, с расстановкой — все разложил по полочкам."Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. Мы готовы к этим переговорам с украинской стороной. Но дело в том, что "Северный поток-2" предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имею в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, вот в чем все дело. Но Дональд — сегодня он не просто президент Соединенных Штатов, он еще и крепкий, хороший предприниматель — продвигает и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого, это примерно на 25-30% дороже, чем российский трубный газ в Европе. Понастроили терминалов по приемке сжиженного газа в Европе. Используются эти терминалы примерно процентов на 25-30. Все. Почему? Экономически нецелесообразно, дорого очень", — подчеркнул Путин.Для Меркель полет в Сочи был словно глоток свежего воздуха.В Германии, однако, крупнейший таблоид страны Bild нашел, как ее укусить за этот скоротечный рабочий визит. Изданию не понравилось даже то, что Владимир Путин встретил Ангелу Меркель на пороге своей резиденции с цветами. Это были нежнейшего цвета розы с фрезиями, которые гостье оказались очень в тон. Так вот немецкая Bild сочла букет от Путина Меркель не чем иным, как оскорблением. Мол, политики такого уровня должны друг другу лишь руки пожимать, а тут — цветы. По версии Bild, Путин тем самым хотел подчеркнуть, что Меркель — женщина, и вот почему это — оскорбление.Ну, не бред ли?! Меркель, как вроде бы известно, свой пол менять не собирается. Вполне гармонично себя в нем чувствует. Она — женщина. И никто с этим не спорит. Просто факт. Да и с каких пор принадлежность к женскому полу в Европе кого-то может унизить или оскорбить, как и вообще к любому полу? Или Bild думает иначе? Да, Путин повел себя галантно, но это уж точно не вредит и деловым отношениям. Наоборот, улучшает атмосферу.