Ирина Аллегрова попала в непростую с юридической точки зрения ситуацию из-за того, что умер человек, который был должен ей крупную сумму денег. Директор департамента частного обслуживания 3В Консалтинг, специалист по наследственному праву Рустам Исмайлов рассказал Dni.Ru, что у певицы есть шанс получить долг.

ИринаАллегрова попала в непростую с юридической точки зрения ситуацию из-за того, чтоумер человек, который был должен ей крупную сумму денег. Директор департаментачастного обслуживания "3В Консалтинг", специалист по наследственномуправу Рустам Исмайлов рассказал Dni.Ru, что у певицы есть шанс получить долг.Владимир Денисов должен был курировать возведение особняка для знаменитости в подмосковном Милорадово. Мужчина получил предоплату, но вскоре умер, оставшись должен десять Аллегровой миллионов рублей. Теперь звезда добивается исчезнувших денег через суд с супруги покойного."К счастью, интересы кредитора в любом случае защищены и какую-то часть своих средств она получит за счет имущества умершего", – уверен Рустам Исмаилов. Также специалист рассказал, какие варианты в свою очередь есть у наследников скончавшегося должника."В описанном случае лучше всего: а) выделить супружескую долю в имуществе с тем, чтобы половину совместно нажитого супругами имущества не отошла кредиторам; б) начать процедуру банкротства наследственной массы для того, чтобы не произошло смешения наследственного имущества и имущества принадлежащего супруге умершего", – прокомментировал ситуацию юрист.Как писали Dni.Ru, вдова не торопится гасить долг за Денисова и говорит, что денег нет. После смерти супруга ей достался дом стоимостью 11 миллионов, земельный участок за семь миллионов и несколько дорогих автомобилей, но вступать в наследство дама не спешит. Мол, если сделает это, дом уйдет за долги, и она останется на улице.