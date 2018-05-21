Интерес жителей и гостей города к выставке АРХ Москва растет с каждым годом. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, только за три дня экспозицию посетили свыше 14 тысяч человек. Это, констатировал он, говорит о том, что мероприятие интересно не только специалистам, но и простым москвичам.

Интерес жителей и гостей города к выставке "АРХ Москва" растет с каждым годом. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, только за три дня экспозицию посетили свыше 14 тысяч человек. Это, констатировал он, говорит о том, что мероприятие интересно не только специалистам, но и простым москвичам.По словам Марата Хуснуллина, благодаря представленному разнообразиюпроектов и организаций, представленных на выставке, горожане смогли лучшепонять дальнейшее направление развития архитектурного облика Москвы. Крометого, все желающие могли познакомиться с ведущими мировыми практиками в областиархитектуры.Как подчеркнул руководитель строительного комплекса столицы,выставка в этом году получилась крайне представительной. "В ней принимают участиеболее 300 компаний из 14 стран", – сообщил он.В заключительные два дня работы выставки в ее рамках прошлисвыше полусотни мероприятий. Все пришедшие могли стать зрителями и участникамидискуссий на темы нового строительства и редевелопмента старых зданий и промзон,посетить профессиональные и детские мастер-классы. Кроме того, всубботу-воскресенье студенты выявляли сильнейших в соревнованиях поархитектурной графике.В этом году "АРХ Москва" собрала свышетрех сотен участников. В российскую столицу приехали представители 14 стран. Завремя работы на семи дискуссионных площадках состоялось свыше 150 различных мероприятий.Напомним, международная выставка проходила с 16 по 20 мая в Центральномдоме художника. Главной темой экспозиции стала "Перестройка-2", онапосвящена реализации в Москве программы реновации жилья.На открытие биеннале приехал мэр столицы Сергей Собянин. Осмотревэкспозицию, он призвал участников "АРХ Москвы" делать город удобнымдля людей. Это, по мнению столичного градоначальника, является очень сложнойзадачей."Мало построить красивый объект, главное – создатьсреду вокруг, которая была бы удобной для горожан, – сказал Собянин. – Новаяидеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами взаимодействия синвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня дает своиплоды".