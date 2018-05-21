Интерес жителей и гостей города к выставке АРХ Москва растет с каждым годом. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, только за три дня экспозицию посетили свыше 14 тысяч человек. Это, констатировал он, говорит о том, что мероприятие интересно не только специалистам, но и простым москвичам.
Интерес жителей и гостей города к выставке "АРХ Москва" растет с каждым годом. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, только за три дня экспозицию посетили свыше 14 тысяч человек. Это, констатировал он, говорит о том, что мероприятие интересно не только специалистам, но и простым москвичам.
По словам Марата Хуснуллина, благодаря представленному разнообразию
проектов и организаций, представленных на выставке, горожане смогли лучше
понять дальнейшее направление развития архитектурного облика Москвы. Кроме
того, все желающие могли познакомиться с ведущими мировыми практиками в области
архитектуры.
Как подчеркнул руководитель строительного комплекса столицы,
выставка в этом году получилась крайне представительной. "В ней принимают участие
более 300 компаний из 14 стран", – сообщил он.
В заключительные два дня работы выставки в ее рамках прошли
свыше полусотни мероприятий. Все пришедшие могли стать зрителями и участниками
дискуссий на темы нового строительства и редевелопмента старых зданий и промзон,
посетить профессиональные и детские мастер-классы. Кроме того, в
субботу-воскресенье студенты выявляли сильнейших в соревнованиях по
архитектурной графике.
В этом году "АРХ Москва" собрала свыше
трех сотен участников. В российскую столицу приехали представители 14 стран. За
время работы на семи дискуссионных площадках состоялось свыше 150 различных мероприятий.
Напомним, международная выставка проходила с 16 по 20 мая в Центральном
доме художника. Главной темой экспозиции стала "Перестройка-2", она
посвящена реализации в Москве программы реновации жилья.
На открытие биеннале приехал мэр столицы Сергей Собянин. Осмотрев
экспозицию, он призвал участников "АРХ Москвы" делать город удобным
для людей. Это, по мнению столичного градоначальника, является очень сложной
задачей.
"Мало построить красивый объект, главное – создать
среду вокруг, которая была бы удобной для горожан, – сказал Собянин. – Новая
идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами взаимодействия с
инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня дает свои
плоды".