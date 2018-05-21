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<a href="http://33live.ru/novosti/21-05-2018-xillari-klinton-o-rossii-esli-vy-ne-mozhete-pobedit-ix-—-prisoedinites-k-nim.html" target="_blank">Хиллари Клинтон о России: если вы не можете победить их — присоединитесь к ним</a> - Хиллари Клинтон выступила в Йельском университете с русской шапкой-ушанкой. Бывший кандидат в президенты США принесла головной убор, следуя традиции надевать необычные шапки на этой мероприятие. Столь неожиданный выбор Клинтон сопроводила необычным комментарием про Россию.