Лето начинается с премьеры – в Московском драматическом театре Модерн стартует показ новой постановки по пьесе Горького На дне.

Лето начинается с премьеры – вМосковском драматическом стартует показ новой постановки попьесе Горького "На дне".Руководитель театра и режиссер ЮрийГрымов ("О, дивный новый мир", "Цезарь") оставил текст полностью авторским, агероев перенес из мрачной дореволюционной нищей ночлежки в роскошные особнякисамого дорого района современной столицы.Спектакльдополнен целой палитрой любимой всеми культовой музыки."Почему именно Горький?Прислушайтесь, о чем говорят его герои, и вы поймете, почему: они задают другдругу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо либороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На чтонадеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно?Герои Горького – почтибиблейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяютсяв жизни каждого из нас.Для меня авторский текст –табу. Поэтому, так же, как и в "Юлии Цезаре", здесь сохранен оригинальный текстпьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал "На дне"сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому чтоэтот сюжет – вечен", – подчеркивает режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.В постановке заняты: ВладимирЛевашев (заслуженный артист России), Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров,Алексей Баранов, Виктор Потапешкин, Виктория Лукина, Мария Орлова и другие.Спектакли пройдут с 5 по 26 июня.Продолжительность – 1 час 40 минутбез антракта.