Лето начинается с премьеры – в
Московском драматическом театре Модерн стартует показ новой постановки по
пьесе Горького На дне.
Лето начинается с премьеры – в
Московском драматическом стартует показ новой постановки по
пьесе Горького "На дне".
Руководитель театра и режиссер Юрий
Грымов ("О, дивный новый мир", "Цезарь") оставил текст полностью авторским, а
героев перенес из мрачной дореволюционной нищей ночлежки в роскошные особняки
самого дорого района современной столицы.
Спектакль
дополнен целой палитрой любимой всеми культовой музыки.
"Почему именно Горький?
Прислушайтесь, о чем говорят его герои, и вы поймете, почему: они задают друг
другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли
бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На что
надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно?
Герои Горького – почти
библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются
в жизни каждого из нас.
Для меня авторский текст –
табу. Поэтому, так же, как и в "Юлии Цезаре", здесь сохранен оригинальный текст
пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал "На дне"
сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что
этот сюжет – вечен", – подчеркивает режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.
В постановке заняты: Владимир
Левашев (заслуженный артист России), Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров,
Алексей Баранов, Виктор Потапешкин, Виктория Лукина, Мария Орлова и другие.
Спектакли пройдут с 5 по 26 июня.
Продолжительность – 1 час 40 минут
без антракта.