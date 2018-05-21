Победили на своём поле. Накануне владимирские торпедовцы провели очередной матч в чемпионате России по футболу. Дома чёрно-белые принимали смоленскую команду ЦРФСО.

Победили на своём поле. Накануне владимирские торпедовцы провели очередной матч в чемпионате России по футболу. Дома чёрно-белые принимали смоленскую команду ЦРФСО.Первый мяч в этой встречи был забит уже на 4 минуте. Гости воспользовались ошибкой хозяев и со второй попытки отправили мяч в сетку ворот Торпедо. К слову игра получилось богатой на голевые моменты. Опасные эпизоды с завидной регулярностью возникали то у одних, то у других ворот. Однако на перерыв соперники так и ушли с минимальным преимуществом гостей. Отыгрались владимирцы во второй сорокапятиминутке. Ударом головой счёт сравнял Дмитрий Агапцев.Через 10 минут чёрно-белые вышли вперёд. Один из наших игроков вновь забил головой. Мяч в свой актив на этот раз записал лучший бомбардир Торпедо Алексей Баев.Владимирцы удержали минимальное преимущество. В итоге - 2:1 - победа подопечных Александра Акимова.Александр Акимов, главный тренер ФК Торпедо: "Я мог ожидать и разгром нас. Силы-то колдуют, видимо кто-то колдует, поэтому всё что угодно могло быть. Итог - это именно заслуженная победа. Кто-то поздравляет с волевой победой, кто-то с вымученной, а я считаю, победа заслуженная!"А вот вторая команда, представляющая Владимирскую область в чемпионате России, проиграла. Футбольный клуб "Муром" уступил на выезде лидеру первенства - команде Чертаново, 2:0. Таким образом, после 25 туров "Торпедо" расположилось на 7 строчке турнирной таблицы, "Муром" - на 9. Следующие матчи 27 мая. Эти игры станут для наших команд последними в этом футбольном сезоне.