Преследование журналистов Службой безопасности Украины, в том числе ситуация с Кириллом Вышинским — часть информационно-пропагандистской работы Запада в отношении России. Об этом заявила в программе Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Преследование журналистов Службой безопасности Украины, в том числе ситуация с Кириллом Вышинским — часть информационно-пропагандистской работы Запада в отношении России. Об этом заявила в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ситуация с журналистами МИА "Россия сегодня" на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это все часть заказа в отношении нашей страны", — сказал она.Ситуация с "несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада", подчеркнула Захарова. При этом, по ее словам, положение дел с игнорированием Западом нарушения прав российских журналистов на Украине все же сдвинулась с мертвой точки благодаря "мерам принуждения к реакции", предпринимаемых российским МИДом."Сейчас картина изменилась. ОБСЕ, путь они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов, — сказала Захарова. — Мы видели заявления канцлера Меркель, и оно не могло не последовать, потому что буквально неделю назад все правительственные структуры ФРГ озаботились тем, что немецкому журналисту Россия может не выдать визу, тому самому, который помогал информатору Родченкову в пропаганде информации, не соответствующей действительности. И правительство ФРГ вовлечено в отстаивание прав собственного журналиста".Захарова также прокомментировала заявление представителя американского Госдепа о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью."Это вне закона стоящее заявление, которое делает Госдепартамент, когда пытается "не видеть". Но несколько лет назад они бы полностью встали на защиту. Сейчас, так или иначе, мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов", — сказала она.Гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. По мнению главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, действия в отношении российских журналистов — месть Киева за Крымский мост. Она особо отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая у подъезда своего дома Службой безопасности Украины. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов. Одновременно СБУ заявила, что раскрыла якобы антиукраинскую направленность медиаструктур, подконтрольных России. Двумя днями позже суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.