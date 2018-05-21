Ученые создали с помощью зеленого чая наночастицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека. Полученные знания смогут открыть дорогу к созданию эффективных средств для борьбы со смертоносным заболеванием.

Ученые создали с помощью зеленого чая наночастицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека. Полученные знания смогут открыть дорогу к созданию эффективных средств для борьбы со смертоносным заболеванием.За последние годы онкологи создали несколько новаторских методов лечения рака, которые опираются на органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях эти молекулы сами по себе являются средством для удаления опухоли, выступая в роли своеобразной "мишени", на которую наводятся иммунные клетки.По словам медиков, диаметр наночастицы сильно влияет на ее поражающую способность, передает ACS Applied Nano Materials.Зачастую это является минусом – крупные фрагменты будут уничтожать не только раковые, но и здоровые клетки.Исследователи отметили, что синтезирование наночастиц небольших размеров – одна из наиболее сложных задач. Стабильность клеток заметно снижается при их уменьшении.Также эксперты обратили внимание на то, что многие микробы и клетки растений могут синтезировать природные наночастицы из различных веществ, которые образуют пленки на поверхности жидкости.С помощью экстракта чайного листа и сульфида натрия ученые образовали квантовые точки. Затем их применили к раковым клеткам легких.Выяснилось, что растения – это более простой, доступный и менее токсичный способ получения квантовых точек. В свою очередь, они препятствуют росту клеток рака легких.Новое открытие стало неожиданностью для самих медиков. Результаты помогут ученым в дальнейшем приблизиться к созданию эффективнейшего лекарства от рака.