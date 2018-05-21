21.05.2018

2018-05-21 08:50:25

Женщина погибла под слоем грязи во дворе собственного дома

Жительница штата Северная Каролина погибла во дворе собственного дома под слоем грязи в 2,5 метра, который сошел на нее в результате оползня, передает . Сообщается, что женщина испытывала проблемы со здоровьем. Когда началось стихийное бедствие, муж помог ей выбраться на улицу, а сам отправился за подмогой. Мужчину смыло водой.