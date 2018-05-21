Инцидент произошел в начале февраля этого года

Инцидент произошел в начале февраля этого годаВ Коврове мужчина убил приятеля, который оскорбил его мать, сообщают в пресс-службе городского суда.Инцидент произошел в начале февраля этого года. Мужчины находились в гостях в квартире общего знакомого на улице Сосновой. Вместе они распивали алкоголь. Во время застолья один из мужчин общался со своей мамой в социальных сетях. Его приятель, увидев фотографии, в грубой форме заявил, что хотел бы поближе познакомиться с женщиной.Обвиняемый разозлился. Он несколько раз ударил знакомого по голове, откус ему хрящевую часть уха, а затем задушил мужчину.Сейчас уголовное дело передано в суд.