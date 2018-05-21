Злоумышленница получила от своей знакомой денежные средства с просьбой купить продукты питания, однако потратила их на свои нужды.

16 мая текущего года отделением дознания ОМВД России по Юрьев – Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней ранее судимой местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая получила от своей 37-летней знакомой денежные средства в сумме 5 тысяч рублей с просьбой купить продукты питания. По состоянию здоровья женщина самостоятельно сделать это не могла.Однако получив деньги, злоумышленница решила приобрести на них спиртные напитки и на связь со своей знакомой больше не выходила.После поступившего в полицию заявления от потерпевшей местонахождение 41-летней ранее судимой жительницы города Юрьев-Польский было установлено. Женщина, задержанная полицейскими, дала признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.