Экс-участница телепроекта Дом-2 Маша Кохно пожаловалась на испорченный отдых. Звезду скандального реалити-шоу преследует злой рок: сначала ее возлюбленного избила полиция в Тайланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно пожаловалась наиспорченный отдых. Звезду скандального реалити-шоу преследует злой рок: сначалаее возлюбленного избила полиция в Тайланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга.Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась в Тайланд.Молодые наслаждались прекрасным отпуском пока не случился неприятный инцидент. К Марии стал назойливо приставать незнакомец, Олег вступился за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков,однако местные полицейские не оценили галантного поступка и избили бойфрендаКохно.Чтобы побыстрее забыть неприятную ситуацию, Маша и Олег решили улететь в Испанию. Однако там с ней случилась история,которая будет пострашнее драки с представителями власти."Горничная украла из моей косметички все деньги, что у менябыли с собой. В отеле отказались дать мне телефон, чтобы вызвать полицию.Предложили ночью идти до отделения. Теперь я без копейки денег. У меня нигдетакого не было. Отдых испорчен. Если соберетесь в Испанию, будьте аккуратнее", -рассказала звезда Dom2Life.ru.Вместе с деньгами у красотки похитили некоторые документы: у Кохно остался только заграничный паспорт, который она носила с собой. Теперьзвезде придется досрочно завершить отдых для того, чтобы восстановить потерянныебумаги.Добавим, что Мария не первая звезда "Дома-2", которуюобокрали в этом культурном центре Европы. Бывшую участницу телепроекта ТанюОхулкову тоже обворовали в Испании."У меня украли сумку, когда я фотографировалась наэкскурсии. Я повесила куртку и сумку на крючок в 30 сантиметрах от себя. Покаделала фото, ее украли. В сумке лежало два паспорта, российский и заграничный,две кредитки и 600 евро. Украла молодая пара китайцев буквально за пару секунд",– рассказала Охулкова.