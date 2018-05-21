Экс-участница телепроекта Дом-2 Маша Кохно пожаловалась на
испорченный отдых. Звезду скандального реалити-шоу преследует злой рок: сначала
ее возлюбленного избила полиция в Тайланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно пожаловалась на
испорченный отдых. Звезду скандального реалити-шоу преследует злой рок: сначала
ее возлюбленного избила полиция в Тайланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга.
Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась в Тайланд.
Молодые наслаждались прекрасным отпуском пока не случился неприятный инцидент. К Марии стал назойливо приставать незнакомец, Олег вступился за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков,
однако местные полицейские не оценили галантного поступка и избили бойфренда
Кохно.
Чтобы побыстрее забыть неприятную ситуацию, Маша и Олег решили улететь в Испанию. Однако там с ней случилась история,
которая будет пострашнее драки с представителями власти.
"Горничная украла из моей косметички все деньги, что у меня
были с собой. В отеле отказались дать мне телефон, чтобы вызвать полицию.
Предложили ночью идти до отделения. Теперь я без копейки денег. У меня нигде
такого не было. Отдых испорчен. Если соберетесь в Испанию, будьте аккуратнее", -
рассказала звезда Dom2Life.ru.
Вместе с деньгами у красотки похитили некоторые документы: у Кохно остался только заграничный паспорт, который она носила с собой. Теперь
звезде придется досрочно завершить отдых для того, чтобы восстановить потерянные
бумаги.
Добавим, что Мария не первая звезда "Дома-2", которую
обокрали в этом культурном центре Европы. Бывшую участницу телепроекта Таню
Охулкову тоже обворовали в Испании.
"У меня украли сумку, когда я фотографировалась на
экскурсии. Я повесила куртку и сумку на крючок в 30 сантиметрах от себя. Пока
делала фото, ее украли. В сумке лежало два паспорта, российский и заграничный,
две кредитки и 600 евро. Украла молодая пара китайцев буквально за пару секунд",
– рассказала Охулкова.