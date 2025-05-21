Дорога ждет ремонта уже 8 лет.

Жители Кольчугино Владимирской области бьют тревогу из-за критического состояния трассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», которая не видела ремонта уже более восьми лет. Дорога превратилась в полосу препятствий с ямами, колеями и размытым грунтовым покрытием, что затрудняет проезд к домам, особенно в период осадков.После безрезультатных обращений к местным властям, проблема дошла до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил провести проверку по данному факту. Результаты проверки будут доложены лично руководителю ведомства.Напомним, ранее мы писали, что