Расследование уголовных дел по обвинению трех владимирских «черных археологов» завершено. Напомним, речь о супругах 1973 и 1974 года рождения (51-51 года и 50-51 год соответственно) и их знакомого 1974

Расследование уголовных дел по обвинению трех владимирских «черных археологов» завершено. Напомним, речь о супругах 1973 и 1974 года рождения (51-51 года и 50-51 год соответственно) и их знакомого 1974 года рождения, которые незаконно искали старинные вещи и повреждали культурный слой. С октября 2023 года по август 2024 года владимирец, увлекающийся коллекционированием предметов старины, подключил супругу