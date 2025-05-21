Новому арендатору предлагается долгосрочный договор аренды сроком на 49 лет.

Администрация города Владимира объявила о проведении аукциона на право аренды исторического здания – дома купца Васильева, расположенного на улице Гагарина. Здание, которое с 2015 года уже трижды сдавалось в аренду коммерческим структурам, находится в неудовлетворительном состоянии.Новому арендатору предлагается долгосрочный договор аренды сроком на 49 лет. При этом, условием является обязательная реставрация здания за счет арендатора. Начальная стоимость аренды составляет 711 751 рубль в год, однако на период проведения реставрационных работ плата будет символической – 1 рубль в год.Аукцион по определению арендатора запланирован на 16 июня. Напомним, ранее мы писали, что