Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам жалоб жителей города Кольчугино Владимирской области на ужасное состояние дорог.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам жалоб жителей города Кольчугино Владимирской области на ужасное состояние дорог. Поводом стали публикации в СМИ о многолетнем отсутствии нормального дорожного покрытия в некоторых районах города. Люди жалуются, что дороги разбиты, а в дождливую погоду улицы превращаются в непроходимую грязь. Особенно сложная ситуация сложилась на