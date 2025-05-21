Компания делится последними инновациями, отраслевыми идеями и укрепляет лидерство на мировом рынке

Компания LG Electronics (LG) проводит Саммит лидеров ОВиК от LG 2025 (LG HVAC Leaders’ Summit 2025) – серию конференций, направленных на укрепление лидерства компании на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК). Продолжая успех своего первого мероприятия в Сеуле в прошлом году, в этом LG расширяет охват саммита, начиная с Африканского (14-16 мая) и Азиатско-Индийского (19-22 мая) саммитов и продолжая сессиями на основных рынках по всему миру, включая Ближний Восток и Латинскую Америку.Саммит лидеров ОВиК от LG 2025 является ключевой инициативой в стратегии LG по утверждению себя в качестве мирового лидера мнений в области ОВиК. Саммит также служит платформой для углубления сотрудничества с глобальной сетью технических консультантов LG, повышения лояльности клиентов и укрепления региональных партнерских связей за счет эффективного взаимодействия.В Азиатско-Индийском Саммите, который проходит в Сеуле и Пусане, принимают участие ведущие консультанты по системам ОВиК из Вьетнама, Филиппин, Австралии, Таиланда, Сингапура, Индонезии и Индии. В программу включены технические семинары, проводимые экспертами LG, а также глубокое погружение в ключевые темы, такие как политика в области строительства зданий с нейтральным выбросом углерода, усовершенствованные технологии систем с регулируемым расходом хладагента для устойчивого использования в зданиях и специализированные решения для центров обработки данных (дата-центров). У участников будет возможность ознакомиться с последними тенденциями отрасли и получить представление об инновациях LG в области систем ОВиК нового поколения.В дополнение к семинарам на саммите также пройдут практические сессии, посвященные успешному внедрению решений LG для систем ОВиК в Азии и Индии. Известные примеры включают реализацию сингапурской стратегии Green Mark и установку энергосберегающей системы Multi VTM i в Юго-Восточной Азии.Кроме того, участники посетят ключевые референтные объекты, знакомясь с высокоэффективными решениями LG в действии как в коммерческих, так и в жилых помещениях.Чтобы усилить общее впечатление, LG разработала программу обслуживания клиентов, направленную на укрепление долгосрочной лояльности и доверия. Саммит предлагает персонализированные возможности для общения, увлекательные культурные мероприятия и фирменные программы взаимодействия, позволяющие консультантам наладить более тесные связи с представителями LG и коллегами со всего региона.После мероприятия в Африке, Азии и Индии Саммит лидеров ОВиК от LG обратит внимание на другие быстрорастущие рынки, принимая в июне технических специалистов из стран Ближнего Востока, а в июле – из Латинской Америки. Саммиты призваны не только углубить взаимодействие с местными консультантами, но и послужить стратегической платформой для внедрения индивидуальных решений в области ОВиК, укрепления региональных партнерств и позиций LG как ведущего мирового бренда в области ОВиК.«Расширенный Саммит лидеров ОВиК от LG отражает нашу приверженность тесному сотрудничеству с ключевыми партнерами для стимулирования роста на мировом рынке систем ОВиК и закладывания основ для устойчивого успеха», - сказал Джеймс Ли, президент компании LG ES. – «Благодаря непрерывным технологическим инновациям и клиентоориентированному подходу LG продолжит поставлять оптимизированные решения для систем ОВиК, которые обеспечивают стабильную и эффективную работу».# # #Об LG Electronics Eco Solution CompanyКомпания LG Eco Solution Company (ES) предлагает передовые решения для кондиционирования воздуха, включая охладители, адаптированные к различным секторам и климатическим условиям. Компания обеспечивает высокую производительность технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК) для зданий по всему миру, повышая комфорт и улучшая условия для здоровья с помощью ассортимента продукции для ухода за воздухом. Используя обширный опыт и отраслевые знания, компания обслуживает предприятия с помощью цифровых решений ОВиК, разработанных для снижения воздействия на окружающую среду. Как ваш партнёр, компания интегрирует передовые технологии в ваши ежедневные операции и предлагает постоянную поддержку вашему бизнесу. Помимо решений для ОВиК, компания также отвечает за бизнес LG по зарядке электромобилей, стимулируя рост B2B в секторе чистых технологий, одной из ключевых областей будущего роста для LG. Для получения дополнительной информации посетите www.lg.com/global/business/hvac и www.LG.com/b2b .