Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр станет участником проекта «Историческая память» от партии «Единая Россия» во Владимирской области. Об этом рассказал депутат Госдумы от 33-его

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр станет участником проекта «Историческая память» от партии «Единая Россия» во Владимирской области. Об этом рассказал депутат Госдумы от 33-его региона Алексей Говырин в своих соцсетях. Проект подразумевает изучение и реставрацию памятников истории и культуры федерального, регионального и местного значения. Много внимания планируется уделить не только материальному, но и духовному наследию.